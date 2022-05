Mes 5 neveux ont entre 11 et 17 ans et sont des ''Gamers'', Ils ont tous des PC que j'ai fait pour eux (Config R5 5600x, RTX3060 pour le plus récent)Mais pour jouer a quoi qu'a a Valorent, League of legends, Fortnite ou Genshin impact etc etc a la limite seulement l'un d'entre a fini Elder Rings et est sur les jeux solo mais il est dans sa periode Emo/Dark Sasuke et n'aime personneA mon époque c'était WOW et/ou Counter Strike (putain la bonne époque) qu'on devais payé 10 ou 15€ si je m'abuse + un abo pour WOW, la FF14 et gratuit jusqua niveai 60!!!D'une part je suis content que la nouvelle génération puisse jouer sans débourser un rond a de bon jeux, car moi avant je devais acheté mon jeux gameboy plein pot et avoir le risque de jouer a un jeu de merde,Oui oui je fait parti des cons qui ont acheter Bart Simpson's Escape from Camp Deadly sur game boy et j'ai jamais pu terminer le 2e niveau!Par contre des cartes steam ou autre pour s'acheté des skins et de l'argent virtuel il y vont et cela est pareil pour leur amisJe ne critique en rien cette façon de faire du jeu, si au finale le consommateur s'amuse et c'est le casMais il ne faudrais plus s'étonner que les studios ne se préoccupe plus de faire des jeux solo ambitieux et vise le jeu as a service quand on connais les revenus que cela peut rapporter70% pour EAhttps://gamerant.com/71-percent-ea-revenue-live-service-titles/