Pour faire oublier les reports de STARFIELD et si Microsoft rajoutait juste après le showcase tout le catalogue Activision Blizzard dans le gamepassCela ferait pas mal de jeux sans oublier ceux sortis sur xbox 360 comme les activision spiderman rendant automatiquement ceux ci retro compatibles ça ferait mine de rien un sacré backlog composé de :crash bandicoot, tony hawk, spyro, tous les campagnes des call of, diablo, overwatch etc etc et j'en oublie surementCela reste une grosse possibilité vu qu'ils l'ont fait pour les jeux Bethesda avant que le rachat ne soit définitivement validé