Imran Khan, ancien rédacteur en chef de Game Informer et désormais à la tête de FanbyteMedia, annonce avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Warner Bros Discovery souhaiterait se séparer de ses studios ainsi que de certaines licences. Electronic Arts, Take-Two Interactive, Microsoft, Sony, Tencent, NetEase et PUBG Corp (Krafton) seraient fortement intéressés.Il précise qu'il n'a pas voulu écrire un article sur le sujet car il n'a pas pu rassembler suffisamment de sources pour affirmer à 100% que cela devrait avoir lieu, mais estime néanmoins que cela aurait un lien avec la récente coupe budgétaire de trois milliards de dollars. De plus, le PDG David Zaslav aimerait que Warner Bros Discovery se concentre exclusivement sur les médias type streaming, télévision et cinéma.A noter que Warner Bros Interactive Entertainment (Avalanche Software, Monolith Productions, NetherRealm Studios, Rocksteady Studios, TT Games et ses filiales, WB Games Boston, WB Games Montréal, WB Games New York, WB Games San Francisco, WB Games San Diego, Portkey Games) pourrait être vendu "morceau" par "morceau". Reste à savoir comment les licences pourront être cédées.