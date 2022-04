Comme nous l’évoquions il y a quelques semaines, c’était aujourd’hui que les actionnaires d’Activision Blizzard étaient invités à se prononcer. Et le résultat est sans appel, les actionnaires se prononcent pour à 98%.Les actionnaires du groupe valident le rachat par MicrosoftL’issue du vote n’était pas certaine jusqu’à aujourd’hui, mais les chances étaient tout de même fortes pour que les actionnaires votent en faveur du rachat. Activision Blizzard vient d’annoncer que ses actionnaires avaient approuvé la proposition de Microsoft Corporation d’acquérir Activision Blizzard lors de l’assemblée spéciale des actionnaires tenue plus tôt aujourd’hui.Plus de 98 % des actions votées lors de l’assemblée spéciale ont été votées en faveur de la transaction proposée avec Microsoft. Il y a quelques semaines, le groupe d’investissement SOC avaient invité les actionnaires d’Activision à voter contre le rachat par Xbox, mais celui-ci était très minoritaire et n’avait que peu de poids dans la balance.Le 18 janvier dernier, Microsoft avait annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, une transaction qui devrait être finalisée au cours de l’exercice fiscal de Microsoft se terminant le 30 juin 2023.Le vote n’était que consultatif, mais montre la confiance des actionnaires dans ce rachat. Il faut dire que Microsoft se porte très bien financièrement alors que l’action Activision Blizzard a perdu 15% de sa valeur depuis un an à l’heure où nous écrivons ces lignes. Elle s’échange aujourd’hui contre environ 72 dollars alors qu’elle était montée à plus de 100 dollars en février 2021.Bobby Kotick, PDG d’Activision Blizzard, s’est félicité du résultat du vote d’aujourd’hui.Empétré depuis des mois dans diverses affaires d’environnement de travail toxique et de harcèlement, Activision Blizzard semble avoir trouvé une porte de sortie intéressante avec le rachat par Microsoft pour Xbox. La semaine dernière, on apprenait que les conseils d’administration d’Activision et de Microsoft avaient approuvé le rachat, et il ne reste plus désormais qu’une validation de la part des autorités compétentes sur les différents continents