Je suis l'un des premiers à avoir été embauché dans la Game Preservation Team ! La préservation des jeux a été ma première passion professionnelle. C'était ma première incursion dans le monde du génie logiciel et des opérations de développement, un monde que beaucoup ignorent. À l'époque, je n'étais qu'un novice qui, malgré son inexpérience, contribuait comme il le pouvait.

Aujourd'hui, je suis de retour, et je ne suis plus le novice que j'étais. Merci à Mike Bishop (Global QA Manager) et à PlayStation de m'avoir embarqué dans cette aventure. Allons-y et faisons en sorte que l'histoire de notre industrie ne soit pas oubliée !

Les bureaux de Sony Interactive Entertainment à San Mateo accueillent une nouvelle équipe, la "Game Preservation Team". Menée par le senior build engineer Garrett Fredley (Kabam, Phoenix Labs, SkyBox Labs, Electronic Arts), celle-ci va s'occuper de préserver l'héritage de PlayStation, mais également celui des autres studios/éditeurs, dans le but d'améliorer les travaux dans la rétrocompatibilité pour fournir un contenu riche au nouveau PlayStation Plus.