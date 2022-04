Nous avons vu le stock de consoles Xbox Series S et en particulier Xbox Series X continuer à devenir plus abondant au cours des six derniers mois environ, principalement à la fin de 2021, et il semble qu’il y ait une bonne raison à cela.D’après les gens du Podcast XboxEraMicrosoft a en fait conclu un accord pour obtenir la « priorité de la puce » pour les Xbox Series X et S l’année dernière, ce qui a entraîné une plus grande disponibilité des consoles (en particulier au Royaume-Uni) à l’approche de Noël.« Vers le mois d’avril [last year], j’ai reçu un DM disant que Microsoft va avoir beaucoup de consoles disponibles cet automne. Et ils l’ont fait à la fin, n’est-ce pas ? »« Microsoft a payé la priorité aux puces dans les usines, c’est pourquoi nous en avons vu tellement plus, et nous voyons toujours tellement plus de stock Xbox maintenant… pour moi, c’est un investissement intelligent. »