Quelle aventure, mais quelle aventure ! Skies of Arcadia est tout simplement magique, et mérite largement son titre de RPG emblématique de la Dreamcast. Une superbe épopée céleste traduite en français, menée tambour battant par le duo vedette Vyse et Aika, deux pirates de l'Air qui rassembleront des opposants aux plans de l'Empire Valuan.