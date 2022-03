News

Aoi Ashito habite dans la préfecture d’Ehime et ne l’a jamais quittée. Bien qu’il soit un surdoué du football, il souffre depuis toujours d’un caractère trop impulsif. Après avoir été témoin du talent d’Ashito, le directeur des U18 du Tokyo Esperion FC, lui recommande de participer à une détection à Tokyo. Sans le sou ni véritable connaissance des rouages de la formation professionnelle, Ashito se lance corps et âme dans un grand voyage, qui l’amènera peut-être un jour jusqu’aux sommets du football japonais.

c'est l'adaptation animé avec spy family à regarder ce printemps. C'est pour moi à l'heure actuel, le meilleur manga autour du foot et celui qui lui rend le plus honneur. d'ailleurs le manga est en train d'exploser actuellement.on est sur un manga qui traite le foot de manière réaliste où tu suis des jeunes qui évoluent dans des centres de formations de la Jleague(ligue 1 et ligue 2 au japon). ça traite le foot avec beaucoup de connaissances, tu as de la référence bien placé de joueurs stars du monde entier, tout les postes sont mis en avant la ou les autres mangas de sport se focus sur la partie offensive.L'esprit shonen est présent mais contrebalancé par la réalité pro du sport ( échec et remise en question constantes, les prédisposition des postes qui empêchent certains joueurs d'exercer a des postes souhaités, le simple fait de vouloir se dépasser n'est pas suffisant pour évoluer.)C'est un manga très intéressant a suivre et les petites parties semi tranche de vie sont aussi hyper intéressante en terme de thème, on est vraiment entre le shonen ( la partie foot) et le seinen ( la vie de tout les jours).bref lisez le ou regardez le ( c'est IG production avec le staff de haikyu derrière, donc ya de forte chance que ce soit propre)!même en étant pas fan de foot, vous allez surementaccrocher .. alors si en plus vous êtes fan du sport c'est un immanquable