Sony annonce une percée à laquelle la Suisse a contribuéComment annoncer une percée en matière d’intelligence artificielle (IA)? Sony AI, en collaboration avec Polyphony Digital Inc. (PDI) et Sony Interactive Entertainment (SIE) a tenté cet exercice difficile, mercredi en visioconférence, en dévoilant un petit nom: Sophy, ou plus exactement «Gran Turismo Sophy» allant jusqu’à la qualifier de «révolution». Une révolution à laquelle la Suisse a participé puisqu’une unité de Sony AI, située à Zurich, a contribué au développement international de l’intelligence artificielle.On comprend alors immédiatement que Sophy n’est pas un être de chair et de sang mais un composé de 0 et 1 qui pourra prendre le contrôle d’un ou plusieurs rutilants véhicules du prochain «Gran Turismo 7» (sortie le 4 mars sur PlayStation 4 et 5) en se substituant aux IA basiques déjà intégrées depuis la nuit des temps dans les jeux de courses automobiles.Respect de l’étiquette«GT Sophy a été formée pour maîtriser ces compétences de conduite nécessaires pour rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde» avec une focalisation sur trois points, précise un communiqué: le contrôle de la voiture de course, soit là compréhension fine de la dynamique automobile, des trajectoires et des manœuvres de précision pour conquérir les circuits difficiles. La tactique de course, soit la capacité à prendre des décisions au quart de tour pour s’adapter à l’évolution rapide des situations de course. Et enfin l’étiquette de course, soit la capacité de se conformer à des règles de sportivité très raffinées mais floues, comme l’évitement des collisions par faute et le respect des trajectoires des adversaires.L’intelligence artificielle sera intégrée dans la célèbre franchise automobile via une mise à jour dont la date est encore indéterminée. C’est seulement à ce stade que les joueurs pourront se mesurer avec l’IA et ressentir (ou pas) si le petit cœur de l’entité numérique bat à l’unisson.