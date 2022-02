Nous avons toujours pris des décisions dans l’intérêt de nos parties prenantes que sont nos salariés, nos joueurs et nos actionnaires. Ubisoft peut rester indépendant car nous avons le talent, la taille financière et un large portefeuille de franchises originales. Cela dit, si une offre d’achat se proposait à nous, le conseil d’administration l’examinerait bien sûr dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

Lors du dernier bilan financier d'Ubisoft, Yves Guillemot a fait savoir que l'éditeur français était capable de rester indépendant, mais que toute offre serait examinée dans l’intérêt des actionnaires.Le directeur financier Frédérick Duguet a ajouté plus tard lors de la conférence téléphonique avec les actionnaires : "Nous ne spéculerons pas sur les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas fait d'offre". Yves Guillemot a ajouté : "Ou si une offre a été faite".Frédérick Duguet poursuit : "Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons des actifs de grande valeur, nous avons l'échelle pour rester indépendants et créer une valeur très significative à l'avenir, car nous avons une envergure en termes de main-d'œuvre, d'ingénierie, de technologie, d'IP et de communautés engagées. C'est pourquoi nous sommes en mesure de servir tant de plates-formes aujourd'hui avec un contenu de si haute qualité... Bien sûr, nous ne spéculerons pas davantage sur un éventuel intérêt pour le rachat d'Ubisoft."