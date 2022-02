Voilà dans un avenir proche je compte me monter un PC gaming mais pas que. J'aimerais aussi que mon PC soit en permanence connecté au programmepour la détection de vie extraterrestre.Du coup je cherche à faire un montage de PC puissant mais aussi d'un PC qui possède un bon refroidissement.Voilà pour les jeux. Sachant que je ne suis pas timide au regard des mods si j'en trouve des bien je les installes pour améliorer mon jeu.Quel serait le montage idéal pour l'ensemble des informations que je vous ai donné ?

:Pour les jeux j'aimerais avoir: Star Citizen Cyberpunk 2077 Final Fantasy XIV Cities Skylines Age of Empire II: Definitive Edition MechWarrior 5: Mercenaries Universal Sandbox²

posted the 02/12/2022 at 03:55 PM by opthomas