Mais genre autant la première ville, les cannes à pêche flottantes au dessus des pêcheurs c'était drôle mais pas forcément choquant.Autant l'écran quisur un écran de combat/exploration et voir sur la mini map le perso de déplacer sur nos ordres et entendres les bruitages et les voix en fond, c'est vraiment relou.C'est arrivé une première fois dans la montagne enneigée après avoir récupéré Selenne, la sœur du héros (1h30 de jeu). Obligé de retourner à l'aveugle, après un freeze de l'écran de combat, jusqu'au point de sauvegarde pour pas perdre ma progression.Si ce n'était qu'une fois... Non, c'est arrivé 5 fois en l'espace de 10 min et une fois arrivé dans la zone suivante, les mines, c'était systématique à chaque cut scène et combatBref, pas de maj dispo, j'ai vérifié et rien à faire tel quel.Pour info, je joue sur XSX avec le Game Pass.Y a t'il des personnes qui ont connu ça? Et est-ce que c'est la même histoire sur les versions "achetées" du jeu?Merci d'avance