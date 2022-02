Nous ne faisons pas de commentaires sur l’impact financier de l’accord pour le moment car les discussions sont en cours. Cette information doit être rendue publique conformément à la réglementation européenne sur les abus de marché.

Le leader mondial de l'oculométrie et pionnier de la détection de mouvements Tobii négocie depuis plusieurs semaines avec Sony pour inclure sa technologie de suivi oculaire dans le PlayStation VR2.A noter que le produit star de Tobii est la Tobii Eye Tracker 5, une caméra compatible avec plus de 160 jeux PC capable de détecter les mouvements de la tête et des yeux de l'utilisateur. La société suédoise met également l'accent sur Tobii Horizon, une application intégrée dans certains PC qui offre un suivi de la tête à 6 degrés de liberté avec la caméra intégrée.