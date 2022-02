Dans ce "Metaverse IP", nous prévoyons des espaces virtuels qui permettront aux clients de profiter d'un large éventail de divertissements sur un axe de propriété intellectuelle, ainsi que des cadres qui tirent parti des forces distinctives de Bandai Namco pour fusionner des produits et des lieux physiques avec des éléments numériques.



Nous visons des cadres ouverts qui offrent des possibilités de connexion avec et entre les fans et les partenaires commerciaux. Grâce au "Metaverse IP", nous établirons des communautés entre Bandai Namco et les fans, ainsi que les fans entre eux-mêmes.

Alors que Nintendo se dit réfléchir à la question, comment lier la technologie à l'amusement, Bandai-Namco n'y va pas par 4 chemins : dans sa stratégie "IP Axis Strategy", l'éditeur se dit prêt à investir pour 130 millions de dollars à la création d'une IP (propriété intellectuelle) dédiée au metaverse, le "metaverse de Bandai-Namco", qui peut être on ne le sait pas encore sous la forme d'un jeu (comme Fortnite) ou d'une plateforme interactive, et avec l'ombre des NFT derrière.Bandai-Namco possède un nombre important d'IP populaires, aussi bien maison (Pac-Man, Tekken, Tales of...) que des licences en partenariat avec d'autres médias (notamment du domaine des manga/animes tels que Dragon Ball ou encore One Piece), ils ont forcément un atout à jouer à ce lancer là-dedans. A voir ce qui en résultera...