Petite article de blog sur un jeu qui m'a marqué lors d'une année 2013 chargé en JV de qualité, j'ai nommé Black Flag.Tout est dans le titre, et même si j'ai hésité sur la question avec AC II qui est sans doute l'opus qui a le plus marqué les différentes générations, si je prend en compte l'aspect fun et jouissif de l'ensemble, et surtout l'envie d'y revenir, pour moi rien n'égale le IV.De par son ambiance piraterie et surtout ces batailles navales, qui sont le gros point fort du jeu, mais aussi de par le charisme de son héros : Edward Kenway. Entouré de personnages historique qui l'accompagne tout aussi bien mis en avant comme Barbe Noire.Ce que je n'avais pas ressenti dans l'opus précédent AC3 (même si je sais qu'il a ces fans) n'ayant pas accroché au héros Connor, ainsi qu'au rythme du jeu que j'avais trouvé en dent de scie, ici c'est tout le contraire, le IV est sans temps mort et commence directement tambour battant.Même si on peut reprocher au jeu d'être + un jeu de pirate qu'un Assassin's Creed, ce qui revient le plus souvent, que le présent est aussi un peu mis de coté... et je ne dirais pas le contraire. Malgré tout on sent le changement d'Edward au fil du scénario, prenant le rôle de la confrérie plus au sérieux et j'ai apprécié cette évolution au fil de la trame principaleC'est un des seuls opus qui m'a donné envie de faire toutes les quêtes annexes, bien varié dans l'ensemble : chasse au trésor, plongée sous marine, pêche aux requins ou les forts, répartis dans une map ni trop grande contrairement aux derniers opus, ni trop petite, certes constitué de beaucoup de mer. Une carte qui regroupe 3 villes principales (Nassau, la Havane et Kingstom) très différentes niveau ambiance et qui permet d'amener une variété au niveau des environnements terrestres traversés.Et que dire de l'immersion... naviguer sur ton bateau que tu peux personnaliser, rencontrer des navires ennemis avec parfois de la tactique ou tout simplement se balader dans les caraibes tout en écoutant le chant des marins, rien que pour cette aspect j'ai souvent eu envie de refaire des parties. Une fonctionnalité reprise dans certains opus suivants dont le très bon Rogue qui lui reprend beaucoup de mécaniques.Une map vaste, une grande durée de vie (mais la encore juste ce qu'il faut pour ne pas se lasser), un jeu qui tient la route graphiquement encore aujourd'hui et une OST qui renforce l'ambiance dépaysante de ce 4ème opus a commencer par son main thème :Partagez vous ce sentiment ou vous n'avez pas accroché a cette opus ?Si c'est le cas n'hésitez pas a dire votre AC préféré