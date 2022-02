OSEFLand

On en parle pas assez des ost de Master duel mais elles sont bien cool. Certaines ont une petite vibe a la keichi okabe. ça renforce encore plus la dramaturgie de certains duel, c'est kiffantle soin apporté aux interfaces et au jeu en général est hyper qualitatif.Konami a bien régalé la fanbase. Pour ceux qui auraient peur du format F2p, le jeu est généreux et le système de craft est top( en 2h de jeux j'avais crafté et bouclé mon deck que je joue IRL Magistus/ Dogmatika )Je recommande pour ceux qui veulent découvrir cet excellent TCG. par contre faut savoir ou on met les pieds, c'est un jeu riche qui cumule 20 ans de cartes jouable dans le même format, donc ça va demander pas mal d'investissement pour connaître les cartes, comprendre les méca , le build and co.je vois d'ailleurs tourner beaucoup de critiques négatives de joueurs descendant le jeu parce qu'ils ont pensé que jouer des deck d'il y'a 20 ans c'était possible dans le format actuel. sauf que le ladder les as rattrapé et ça fais pas des heureuxvous pouvez filer vos identifiants dans les commentaires pour que je vous ajoute si vous voulez faire quelques parties a l'occasion.