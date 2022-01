Aujourd'hui j'avais envie de parler de la licence Prince of Persia, une saga qui me manque, même si un remake est prévu (j'attend d'en voir plus) j'aimerais également un retour avec de nouveaux opus inédits.Quel jeu vous a le plus marqué ? Je parle principalement des derniers sortis en 3D (la trilogie des sables du temps, Prince of Persia 2008, les sables oubliés) mais vous pouvez également citez les opus 2D.Pour ma part c'est sans hésitationSorti en décembre 2004, je me rappelle l'avoir eu pour Noel a l'époque sur Gamecube. Un opus qui divise du fait du changement d'ambiance plus sombre par rapport au Sable du temps avec une OST versant du coté "rock-métal" parti pris que j'ai beaucoup aimé personnellement. Le prince de perse n'a jamais été aussi charismatique !Mon favori et le meilleur à mes yeux pour plusieurs raisons, autre son style très marqué, le jeu est assez exigeant, loin d'être facile au premier abord et pas trop linéaire (beaucoup d'aller retour passé-présent), j'ai adoré les phases avec le Dahaka, le gameplay a été amélioré, plus rapide avec beaucoup de nouveaux combosJ'avais également adoré les phases de plate forme (nombreuses) et les énigmes ou il fallait se retrousser les méninges. De plus le jeu est assez long (j'avais mis + de 20h la 1ère fois je crois)Sa suite les deux royaumes concluant la trilogie, excellent jeu également proposait un mix entre les 2 opus précédents, on retrouvait notamment l'atmopshère orientale de Sand of Times mais je trouve qu'il avait un peu moins de charme en comparaison.Une trilogie qui a marqué son époque et qui a ensuite été remplacer par les AC.Tiens ça me donne envie d'y rejouer !