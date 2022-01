Resident Evil 2 : The Origin of Species est mon petit coup de cœur du moment qui m'a fait redécouvrir Resident Evil 2 de 1998 sous un nouveau jour.Ce mod totalement gratuit et libre d’accès vous proposera X changements pour la campagne de Leon A et Claire B.Je vous préviens tout de suite, Origin of Species s’adresse aux experts de Resident Evil 2 de 1998 car c'est tout simplement a la limite de l'impossible en first try, en Hard du moins.Dans ce Mod, la route de progression est complétement modifié avec beaucoup d'aller-retour et des respawn d'ennemies a chaque couloir quasiment. Tous les personnages ont une nouvelle tenue qui se rapproche davantage du Remake de 2019.Ah oui pour les sauvegardes il y a plus aucun ruban encreur devant les machines a écrire, l'unique moyen d'en avoir et de vaincre Mr.X qui est totalement boosté au Raccoon Cola...En effet, Mr.X a son petit chapeau sur la tête comme dans le Remake, pour vous avertir qu'il est comme dans ce dernier dorénavant, il est donc capable d'effectuer une marche rapide, de vous suivre de salle en salle, et même d'ouvrir la porte d'une sainte salle de sauvegarde!Si Mr.X fout une grosse pression durant toute la partie commissariat, il y a bien pire a certains moments du jeu comme les terribles hordes d'ennemies.Certaines zones vous forceront a fuir d'urgence face une horde d'une bonne trentaine de zombies a l'écran, il faudra prier dans d'autres pour que votre pistolet fasse le plus d'Headshot possible comme le terrible combat dans le terrain de basket derrière la boutique Kendo.Inutile de dire que face a une horde d'une bonne douzaine de lickers vous n'avez aucune chance et qu'il faudra faire aucun bruit sous peine d'un game over rapidos.Les passages de hordes sont vraiment stressants car vu la rareté des rubans encreurs dans ce Mod la dernière sauvegarde date souvent de plusieurs minutes, voire même plus d'une heure parfois.Préparez-vous aussi a affronter G-William dans toutes ces formes avec une vitesse et des dégâts incroyables.Ce Mod audacieux se permet même de rajouter de nouveaux ennemis inédits, une nouvelle partie de Sherry jouable au commissariat avec des combats au couteau avec cette dernière, un système d'esquive uniquement utilisable en statut : OK, de nouvelles énigmes et même une nouvelle scène cinématique (la rencontre entre Leon et Wesker dans le laboratoire).Et si tout cela ne vous suffit pas, en terminant le jeu une première fois, le terrible mode : Zombie Crisis apparaitra sur le menu de chargement d'une partie.Ce mode Extra est tout simplement l'un des plus grands défis de la saga a surmonter, chaque salle quasiment sera envahie par une horde de zombies, il faudra connaitre les emplacements pour faire feu avec votre pistolet par cœur et connaitre a quel moment la fuite est envisageable pour ne pas se faire mordre, car une morsure et c'est le spam des 30 zombies qui attendent derrière, vous aurez même pas le temps d'ouvrir l'inventaire, que le célèbre : vous êtes mort apparaitra a l'écran.Surtout que ce mode extra dure presque une heure sans aucune sauvegarde possible!Je vous parle même pas du stress qu'on ressent dans les dernières salles, surtout que ce sont les plus difficiles...Voilà un petit partage d'un Mod tellement bien fait qu'il mériterait même qu'on le mette sur la galette de Resident Evil 2 original.Bravo aux moddeurs pour tous le boulot et je vous laisse avec une petite vidéo du Mod pour que ça vous donne une petite idée du bordel, bon visionnage :