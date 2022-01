Je préfère vous prévenir,Je fais parti de ceux (et on est nombreux) à pas avoir trouvé la Saison 1 très folichonne, brouillonne, mal exécutée, parfois incompréhensible (surtout pour ceux n'ayant pas lu les livres) et parfois même carrément cheap. Bref, j'attendais malgré tout cette deuxième saison où la prod disait avoir "corrigé ses erreurs" quant est t-il réellement ? Affaire à suivre...Déjà, remettons les choses dans l'ordre, Geralt à retrouver Ciri à la fin de la Saison 1 et décide de l'emmener à Kaer Morhen pour la "protégée", le truc c'est que Ciri est rechercher par un dangereux Mage dont j'ai complètement oublié le nom et par le Nilfgaard.De son côté, Yennefer a été capturée par Fringila. Le premier épisode commence assez bien, à des vibes de la Belle et la Bête, et on a même droit à un beau combat de monstre ensuite. (Rassurez vous, je vais pas vous détailler chaque épisode ça aurait aucun intérêt)Après, la saison ne fait que 8 épisodes donc c'est assez court, même si certains épisodes font plus d'une heure parfois. Ça s'enchaîne assez vite, parfois maladroitement, on passe souvent d'une scène à l'autre sans saisir complétement le pourquoi du comment.Mais on arrive quand même à suivre l'intrigue, beaucoup plus aisément que dans la brouillone saison 1. Mais ça reste parfois assez confus, la série s'emmêle parfois les pinceaux, ne sachant plus trop sur quel pieds danser.Il faut quand même remarquer que la prestation de Henry Cavil est très satisfaisante, il transcende presque la série à lui tout seul. Il fait un très bon "Geralt". Bougon, râleur, silencieux, chose que ne cesse de lui faire remarquer sa petite protégée Cirila.Qui est d'ailleurs également bien interprété par l'actrice Freya Allan, beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était dans la première saison. Ici, elle a vrai rôle qui va jouer un rôle clé dans cette Saison 2. L'actrice joue bien, n'en fait pas trop et arrive plutôt bien à se mettre dans le rôle du personnage.Anya Chalotra qui joue Yennefer s'en sort également avec les honneurs, j'ai notamment beaucoup aimé le personnage de Jaskier, fier troubadour dragueur et bavard comme pas possible. Déjà convainquant dans la saison 1, il l'est de nouveau ici.Mention honorable à l'acteur qui joue Vesemir, et même si c'est pas encore ça, mentionnons le rôle un peu plus "important" de Tris Merigold.Globalement, la saison 2 est bonne dans l'ensemble, mais loin d'être parfaite. Certains épisodes sont un peu pénible, blablate trop. Notamment celui où Geralt se rend avec le Mage enquêter. Les monstres sont plus nombreux que dans la première saison et ça fait plaisir, mais je trouve que les combats sont vite expédié, notamment contre la wyverne. Ça manque un peu de peps et d'epicness mais en tout cas, c'est toujours très sanglant comme le veut la licence.L'intrigue reste correct, même si l'ennemi principal de cette saison est un peu sous exploité et parfois expliqué maladroitement, mais on est loin du naufrage incompréhensible de la saison 1. Je note un point sur la photographie de la saison 2, qui offre de belles images, bien que parfois l'univers me paraît un peu trop "propre" et pas assez crasseux comme on peut le décrire dans les livres par exemple.On sent que la prod a mis plus de moyens sur cette seconde saison qui reste bonne dans l'ensemble, bien meilleur que la première. Plus compréhensible même si ya encore quelques efforts à faire et qui met des bases qui me paraissent solide pour la Saison 3 avec en prime à la fin un beau cliffhanger des familles qui fera plaisir. Même si je sais pas trop comment ils vont le justifier scénaristiquement.Bref,