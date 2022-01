Un leak qui date d'il y a 1 mois et que j'avais même pas vu passer, ni relayer par les grands sites.C'est du 1080p malheureusement mais ça donne un aperçu de ce qui nous attends in game à ce stade du développement.Pour rappel le jeu devait sortir en 2021 avant d'être repoussé sans date précise.

posted the 01/09/2022 at 08:41 PM by killia