Impressionnant ce Keena of bridges !Une ambiance digne d'un pixar, un déroulement à la Okami, un game design d'un Breath of The Wild...Et des boss dignes d'un Dark Souls.Retour sur le boss final de la seconde zone, L'Artisane du Bois, qui m'aura bien rendu dingue !Notez la très bonne utilisation du silence dans la mise en scène pendant le combat !