Ming-Chi Kuo, célèbre analyste taïwanais de TF International Securities, annonce que les "original design manufacturer" Yujingguang (Genius Electronic Optical) et Goertek seront les principaux fournisseurs de lentilles de Fresnel pour le PlayStation VR 2 et estime que la commercialisation du nouveau casque de réalité virtuelle débutera au deuxième trimestre 2022, donc en avril, mai ou juin.Quelques heures avant le CES 2022 et la conférence de Sony, l'analyste chinois 黑毛警长008 avait lui indiqué que l'ODM Goertek allait lancer la production en série du PSVR2 d'ici les prochaines semaines. Enfin, il semblerait qu'un événement à la hauteur d'un PlayStation Experience soit prévu d'ici le mois de mars 2022 avec un focus sur du first-party et le PSVR2.Officiel :- Horizon Call of The Mountain- Samurai Slaughter House- Low-Fi- Hellsplit Arena- Pavlov- Runner- AlvoNon-officiel :- Stormland (ancienne exclusivité Oculus Rift d'Insomniac Games qui vient d'être retirée de la vente // édit : de retour)- The Unspoken (ancienne exclusivité Oculus Rift d'Insomniac Games qui vient d'être retirée de la vente // édit : de retour)- GT7 VR (?)- Resident Evil Village VR (?)- Astro VR (?)- Half-Life : Alyx (Shpeshal_Nick est convaincu que Valve a pactisé avec Sony pour un portage)