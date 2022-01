Est ce que vous rappelle des NFT ? L'Avenir des Jeux Vidéos. "mort de rire."



Et bien après Ubisoft, Square Enix et Konami, Amazon as décide de rejoindre cette bande de Salopards.



(Ils leur encore 8 membres pour être au complet et faire un reboot du film.)



https://www.jeuxvideo.com/news/1513361/prime-gaming-offre-un-nft-gratuit-pour-ses-abonnes-comment-l-obtenir-dans-le-free-to-play-blankos-block-party.htm



Le point positif c'est que j'ai appris l'existence de ce jeu.



Le point négatif c'est que j'en ai rien à cirer de ce jeu, je vais même pas faire l'effort d'allumer mon Amazon games. (en revanche je vais récupérer les jeux dessus.)



En revanche ca m'étonne qu'ils aient pas pensé à New World, le jeu est déjà mort ?