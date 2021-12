Ce jeu japonais de plate-forme magnifique et pourtant oppressant propose une approche intéressante du combat : tout en explorant le monde, trouvez des chevaliers à terre et purgez leur âme pour qu’ils se battent à vos côtés, tandis qu’abattre certains ennemis vous permet d’adopter leurs capacités afin de les utiliser vous-même.

Au premier regard, Chicory a l’air d’un livre de coloriage interactif, mais vous trouverez en son cœur une aventure passionnante. Les joueurs peuvent universellement s’identifier aux thèmes de l’histoire, le doute et la rédemption.

De tous les jeux auxquels j’ai joué cette année, celui-ci aura laissé la plus grande impression. C’est également un jeu duquel je ne peux pas trop parler en détail sinon je révélerais les gros rebondissements qui vous attendent. Je ne dirai qu’une chose : ne vous laissez pas avoir par son apparence de simulation de rendez-vous.

Ce jeu de puzzle en photogrammétrie vous demandera de recréer des lieux réels en trouvant et en assemblant leurs fragments comme si vous reconstituiez un puzzle en VR.

Un jeu mettant en scène un lapin héroïque avec un énorme poing mécanique attaché dans son dos est obligé d’offrir des combats aux corps-à-corps satisfaisants… et c’est le cas ! (L’esthétique de Shanghai inspirée du dieselpunk est magnifique)

Tout dans ce roguelike est sublime : des combats vifs, des mécaniques de jeu superbes, des personnages captivants, des doublages extraordinaires… on ne peut plus s’arrêter de jouer. C’est un jeu parfait.

Un jeu d’aventure à la troisième personne avec des animations de personnage magnifiques et des combats interactifs. Vous collectionnez des « Rot » de petites créatures mignonnes qui vous aident pendant les combats et lorsque vous devez résoudre des casse-tête.

Un jeu PS VR qui se déroule dans une ère préhistorique durant laquelle rester en vie repose sur votre capacité à fabriquer, chasser et combattre. Affrontez de redoutables créatures et plongez au cœur de cette simulation de survie atmosphérique.

Les 30 premières minutes de ce jeu représentent l’ouverture la plus cinématique de tous les jeux publiés cette année et met parfaitement en place votre rôle en tant que l’élu de votre civilisation qui doit survivre sur une nouvelle colonie.

Ce jeu d’action et d’aventure isométrique mélange différents scénarios de combat avec des casse-tête faciles pour proposer une histoire interactive qui se situe dans l’au-delà.

Surfez sur les nuages et glissez sur des rails dans un monde fantastique de science-fiction. Affrontez des ennemis et vainquez des boss de la taille d’un Léviathan, puis explorez le monde pour récupérer des objets de collection et découvrir toute l’histoire de cet univers.

L’une des expériences multijoueur les plus amusantes de l’année. Essayez de découvrir qui, parmi l’équipage de votre vaisseau spatial, aide à la préparation au lancement et qui est un imposteur dont le seul but est de tous vous éliminer.

Alors que 2021 va prendre fin d'ici demain, Shuhei Yoshida, responsable de l'initiative PlayStation Indies chez Sony Interactive Entertainment, a décidé de partager son top des jeux indépendants de l'année.1 - Ender Lilies : Quietus of the Knights (Adglobe/Live Wire)2 - Chicory : A Colorful Tale (Greg Lobanov)3 - Doki Doki Literature Club Plus! (Team Salvato)4 - Puzzling Places (Realities.io)5 - F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch (TiGames)6 - Hades (Supergiant Games)7 - Kena : Bridge of Spirits (Ember Lab)8 - Song in the Smoke (17-BIT)9 - Jett : The Far Shore (Superbrothers/Pine Scented)10 - Death’s Door (Acid Nerve)11 - Solar Ash (Heart Machine)12 - Among Us (Innersloth)