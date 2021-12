Salut la communauté,

Je voudrais savoir si on peut supprimer (PS+) FF7 Remake PS4 après la mise à jour PS5. Car chacune prend environ 90 Go d'espace et ce n'est pas rien, c'est bien 2 versions distincte.

il fallait faire la sauvegarde de la PS4 vers le Cloud puis importer dans la version PS5 pour retrouver sa sauvegarde.