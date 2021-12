Franchement j'ai trouvé ça hyper moyen.

Les scènes d'action sont plutôt reussies dans l'ensemble, mais tout le reste est mauvais. Le film est très long et bavard, mais ce sont des dialogues sans intérêt (humour à deux balles, émotion absente). Ça se traîne mais d'une force... Limite malaisant. Comprend pas quand une salle rigole sur des blagues à deux balles...

Il y avait tellement mieux à faire avec ce matériau, les ressorts du scénario sont complètement débiles... Comme si les scénaristes se disaient " On s'en fout le public gobera ça on s'en tape". J'aurais aimé une apparition progressive des méchants, une meilleure mise en valeur, des enjeux dramatiques profonds.



Je suis peut être trop vieux (44) pour ces conneries, mais j'ai le droit d'être exigeant quand je vais au cinéma. Film pour pre ados.



Au final c'est peut être home coming le plus intéressant, dans sa simplicité