Fall Guys Saison 6 est disponible depuis quelques jours maintenant, et voilà que certains commencent déjà a "foutre le bordel" (dont moi).La saison est déjà très décevante, résultat, la lassitude et l'ennuie s'installe rapidement et quand certains niveaux sont "fait a l'arrache", rien de plus amusant que prendre toute la partie en otage.C'est dans le niveau équilibriste que ça se passe, il suffit de venir dans les premiers et de faire contrepoids avec une plate-forme de style balançoire.Les 50 joueurs seront de l'autre côté, incapables de progresser.Voilà une petite vidéo troll donc, qui malgré la fainéantise des développeurs, le jeu restera quand même pour moi, le party-game de la génération (RIP Mario Party).Bon visionnage.Lien direct : http://www.youtube.com/watch?v=ZSpLXj0aMF8