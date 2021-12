Salut !Bon alors, ça donne quoi cette démo technique ? Vous avez pu la faire ?Je vous donne un peu mon ressenti ici, avec un avis sur les jeux qui m'ont intéressés lors des Game Awards :Et les GA justement, vous les avez trouvé comment ?Y'avait des tonnes d'annonces, mais est-ce qu'elles étaient vraiment à la hauteur ?L'UE5 vous impressionne ?Vous pensez que les jeux arriveront rapidement à ce genre de détails ?

Like

Who likes this ?

posted the 12/10/2021 at 07:01 PM by sephrius