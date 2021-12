Les 7 épisodes résumé du film " le train de l'infini" sont maintenant terminé , place désormais a la suite direct en anime le nouvel arc "le quartier des plaisirs" qui débute aujourd'hui avec un double épisodes inédit de 45 min donc 2 épisodes en un !L'épisode sera bien sur disponible sur Wakanim et Crunshyroll .

posted the 12/05/2021 at 04:45 PM by yanissou