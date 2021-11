Après Battlefront 2 qui avait beaucoup fait parler de lui en (mal) suite à la polémique du Pay To Win à tel point que Disney avait dû intervenir. Le jeu a heureusement su trouver son public, un peu tard certe mais mieux vaut tard que jamais pas vrai ?



Bref, tout ça pour dire qu'une suite de ce Battlefront était bel et bien prévu, Star Wars Battlefront 3 était en développement par Dice mais parce que il ya un mais. Tom Henderson toujours bien renseigné dans les domaine du FPS a eu des échos comme quoi le jeu aurait été purement et simplement annulé par EA ! La cause ?



L'éditeur aurait refusé à cause du coût de la licence Star Wars.



« Il a été refusé parce qu’il faut 20 % de ventes en plus pour gagner la même somme »



Tom Henderson profite de l’information pour rappeler que des personnages importants de la licence Battlefront ont depuis quitté DICE (Dennis Branväll, Christian Johannesé, Guillaume Mroz). Il est donc très peu probable qu’un Battlefront 3 existe dans un futur proche. Toujours d’après lui, le prochain projet de DICE a passé la phase de conceptualisation et est actuellement en développement.



Mais que les fans de SW se rassurent, EA aurait pas abandonné la franchise. Une suite à Fallen Order est en développement, d'après les rumeurs mais également d'autre projets encore tenue secret, juste pas de BF 3.