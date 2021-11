Plus tôt dans la journée, Bandai-Namco a annoncé PAC-MAN MUSEUM+, une (nouvelle pas si nouvelle) compilation de jeux exclusivement PAC-MAN. Prévu en 2022 sur Switch/PlayStation/Xbox et Steam.Les jeux présents dans cette version "+" :PAC-MANSUPER PAC-MANPAC & PALPAC-LANDPAC-MANIAPAC-ATTACKPAC-IN-TIMEPAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITIONPAC MotosPAC’N ROLL REMIXPAC-MAN BATTLE ROYALEPAC-MAN 256(manque Ms. PAC-MAN par rapport à la version de 2014)

posted the 11/19/2021 at 10:01 PM by masharu