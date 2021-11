Nous sommes ravis d'accueillir Roll7 dans la famille. En tant qu'équipe passionnée par les sports d'action, la façon dont Roll7 combine le frisson de la compétition avec le zen de l'état de fluidité dans un jeu vidéo est remarquable, et nous sommes impatients de montrer au monde ce phénomène avec la sortie d'OlliOlli World cet hiver.

Private Division a été un partenaire d'édition incroyable pour OlliOlli World, et nous sommes ravis de continuer à nous développer en tant que studio au sein du label. Private Division a permis à notre formidable équipe de mettre la barre plus haut en matière de créativité et d'envergure pour OlliOlli World. En rejoignant le label, nous sommes en excellente position pour continuer à nous développer et à réaliser notre ambition de devenir un développeur de jeux vidéo mondial de premier plan.

Les grands éditeurs continuent leurs emplettes, cette fois c'est Take-Two Interactive qui par le biais de sa filiale Private Division rachète le studio Roll7 actuellement sur le jeu de skate/aventure OlliOlli World prévu sur PC et consoles pour cet hiver.Michael Worosz (Private Division)Simon Bennett (Roll7)