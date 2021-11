Vidéo garantie 100% sans aucun spoiler



Ils ont eu l'extreme intelligence de n'utiliser strictement aucune séquence de la série



Que dire sur cette série? Une esthétique à la dishonored, une animation digne de Spiderman new génération, un scénario sans aucune concession, des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres, une BO magistrale, et une réalisation globale à couper le souffle...J'en ai vu des paquets de films d'animations basé sur des produits culturels, mais là on a définitivement passé un cape.Bienvenue dans Arcane...ps: dispo sur Netflix