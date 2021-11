https://twitter.com/XboxSquadFr/status/1457736060914618381?s=20



-Forza Horizon 5 Premium Edition est la meilleure vente du Microsoft Store dans plus de 80 pays !



Alors que le jeu arrive demain dans le GamePass.



-Il a littéralement éclipsé Call of Duty le week end de sa sortie juste avec sa version premium à 100 balles.



-Et on ne prend pas en compte les ventes steams et les précos de l'édition normale.