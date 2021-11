Xbox One: 1080p/30fpsXbox One X: 2160p/30fpsXbox Series S: 1440p/30fps & 1080p/60fpsXbox Series X: 2160p/30fps & 2160p/60fps- La version PC fonctionne avec tous les paramètres au maximum à l'aide d'un RTX 3080.- Sur Xbox Series, le mode performance diminue la qualité des ombres, des reflets, de l'occlusion ambiante, de la texture et de la végétation.- La Xbox Series S présente quelques différences de texture par rapport à SeriesX/PC. Il est moins courant de voir une cartographie d'occlusion de parallaxe ou des terrains déformables dans cette version.- La série X en mode qualité équivaut aux paramètres PC les plus élevés.- Les versions One/OneX utilisent des réflexions de moindre qualité (meilleure sur OneX), obtenant des résultats similaires sur la Série S/X en mode performance.- La Xbox One X n'a ​​pas de mode de performance 60fps. Les titres forza précédents offrent cette possibilité.- Toutes les versions ont un framerate parfait dans tous les modes.- Meilleure occlusion environnementale en mode qualité dans la série X par rapport à la série S.- La Xbox One X a une quantité de verdure similaire à la Xbox Series S/X en mode performance. La Xbox One subit plus de coupures dans ce cadre.- Temps de chargement 4x plus rapides sur Xbox Series. Les versions One/OneX ont des écrans de chargement supplémentaires.- Il y a moins de PNJ et une distance de tirage pire sur Xbox One.- Le lancer de rayons pour les reflets n'est disponible qu'en mode Forzavista en utilisant le mode qualité sur la version Xbox Series ou PC. Dans tous les cas, son utilisation est anecdotique et ne se substitue pas aux réflexes SSR.- Personnellement, je choisirais le mode performance sur Xbox Series S/X.