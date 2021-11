Mon article sur la série Smash Bros a été mis en ligne en 2019, et a d'ailleurs été partagé ici même par mon camarade @Obi69.Avec la livraison de Sora mi-octobre, Smash Bros Ultimate est dorénavant terminé, tout comme mon article, auquel j'ai ajouté la touche finale... tout du moins, pour le moment.Je vous propose donc en extrait pour Gamekyo la partie de mon dossier sur Super Smash Bros Ultimate.Bonne lecture !Les premières rumeurs font même état d’un développement de nouveau assuré par Bandai Namco, mais aucun détail sur son avancement ne sera communiqué avant l’annonce officielle du jeu. Le projet "Smash Bros NX" a pourtant bel et bien démarré juste après la livraison des derniers DLC pour les Smash 4, marquant une réelle continuité, avec effectivement Bandai Namco et Sakurai aux commandes. Comme le producteur le révélera lors du TGS de 2019, ce projet répond à une « dernière mission » confiée par Satoru Iwata, qui aura été, jusqu’à sa disparition en 2015, impliqué pour cette série Smash Bros.Alors que le projet NX se concrétise et dévoile la console hybride Switch pour une sortie au premier trimestre 2017, Smash Bros joue pour la première fois les cachottiers. Son logo apparaît alors de façon énigmatique en mars 2018 à la toute fin d’un Nintendo Direct notamment consacré à Splatoon 2… pour révéler que Smash Bros est bien prévu sur Switch, et intègre les Inklings comme nouveaux combattants. Hormis l’apparence de Link reprise du déjà culte Zelda – Breath of the Wild, pas d’autres informations, si ce n’est qu’à peine annoncé, le jeu est programmé pour une sortie fin 2018 !, regroupant le contenu des deux jeux 3DS et Wii U. A l’instar de nombreux jeux sortis sur la console au gamepad, la déception commerciale de Smash 4 Wii U est en effet ressentie comme une forme d’injustice, et la seconde chance offerte à de nombreux titres (Mario Kart 8, Donkey Kong Country – Tropical Freeze…) peut accréditer cette thèse. Toutefois, dans l’esprit de Sakurai, son 5ème Smash Bros est bien un nouveau volet. Lorsque le nom de Super Smash Bros Ultimate est révélé, le jeu va tout simplement bien au-delà d’un simple Smash 4 « Deluxe » : tous les combattants apparus dans la série sont ici réunis, avec le maximum d’arènes reprises des anciens volets !, tels sont les mots placardés lors de l’annonce détaillée jusqu’à l’extrême d’un Nintendo Direct E3 2018 mémorable – peut-être pas pour de bonnes raisons, d’ailleurs ! Wolf, Link enfant, le Dresseur de pokémons, les Ice Climbers, Pichu ou encore Snake vous manquaient ? Ils répondent présent, avec de nouveaux mouvements. Les derniers arrivés en DLC dans Smash 4 ne se font également pas attendre.Il y a pourtant bel et bien encore de la place pour de nouveaux personnages, preuve irréfutable que le casting d’un Smash Bros pourrait n’avoir plus aucune limite et piocher ses nouveaux combattants jusque chez la concurrence. Ultimate fait d’abord la part belle aux rivaux : longtemps réclamés, Ridley (l'ennemi de Samus) et King K. Rool (le boss de Donkey Kong Country) intègrent le casting. Des combattants « échos » (pour ne pas dire clones) font également leur apparition : Daisy (de Super Mario Land), Samus Sombre (Metroid Prime), Ken (ami et rival de Ryu) et Chrom (Fire Emblem – Awakening) rejoignent les rangs à moindre frais.Mais pour les amateurs de jeux vidéo, une grande série manquait toujours à l’appel ; cet oubli sera définitivement réparé avec la venue de Simon Belmont, sans doute le héros le plus célèbre de la série Castlevania ! Équipé de son fouet, il est accompagné de son stage dédié, mais aussi de son descendant Richter (héros de Rondo of Blood) en combattant écho, d’Alucard comme Trophée aide, et même de Dracula comme boss ! Ces deux combattants rejoignent ainsi Snake pour représenter l’écurie Konami, à égalité avec l’écurie Capcom. Car avec Square Enix, Bandai Namco et Sega, les éditeurs tiers s’installent en plus grand nombre ! Parmi les nouveaux Trophées aide, on trouve également Bomberman, l’ancienne mascotte d’Hudson récupérée par Konami ; Akira de Virtua Fighter, avec une apparence toute en 3D cubique issue de Virtua Fighter 1 ; et Shovel Knight pour représenter la scène indé.Pour les dernières recrues, on se demande encore quelle plante piranha a bien pu mordre Sakurai pour avoir intégré Marie d’Animal Crossing, mais concernant la dernière place, il était acté qu’elle serait réservée à un pokémon issu du volet Soleil / Lune : cette place sera allouée à Félinferno et son profil de catcheur. Le casting est complet ? Ne jamais croire ce farceur de Sakurai, qui confirme bien avoir été mordu par une Plante Piranha, combattant surprise offert aux premiers acquéreurs d’Ultimate. Tant pis pour ceux qui réclamaient Waluigi ! 5 combattants supplémentaires sont également proposés dans un pack de DLC, à commencer par l'inattendu Joker, le protagoniste de Persona 5.: 103 arènes sont disponibles, piochées dans tous les Smash précédents. En tant que tel, à l’exclusion des futurs DLC, Ultimate n’offre que 4 arènes totalement nouvelles (Splatoon 2, Castlevania, Breath of the Wild et Mario Odyssey), mais porte en HD celles en provenance de Smash 4 3DS. Le compte a été fait, il manque cependant 15 arènes issues des anciens volets. Le contenu est, il est vrai, d’ores et déjà conséquent, et l’OST continue sans cesse à proposer de nouveaux morceaux s’ajoutant aux anciens. Quel autre jeu peut offrir plus de 30 heures de musiques ?: les plus avisés auront noté que l’attaque standard Haut + A est plus rapide qu’avant, mais surtout, les Final Smash sont à la fois plus directs mais pas aussi déterminants. Nintendo n’en fait plus mystère, ces ajustements sont destinés à séduire les joueurs pros en proposant un jeu plus nerveux, les inciter à s’investir sur la scène e-sport Ultimate, et peut-être, écarter définitivement le vénérable Melee qui fait depuis tout ce temps de la résistance. Cette conquête de l’e-sport se traduit également par des effets visuels destinés à rendre les combats plus spectaculaires, taillés pour les retransmissions.L'e-sport est une chose, le jeu entre amis une autre : le mode multijoueur reprend différentes formules, et une nouvelle fois, tout est fait pour proposer de nombreux réglages et ainsi s’amuser en ligne, sur le même écran, ou en wifi avec plusieurs Switch. Mais les modes solo ne sont pas oubliés : le Homerun Contest, les mêlées à 1 contre 100 et le mode Classique sont toujours là.S'agissant plus particulièrement du mode Classique, des efforts sont à chaque fois fournis pour rendre cette expérience différente à chaque jeu, et Ultimate propose de vivre avec chaque personnage (à l’exception des miis) une progression unique truffée de clins d’œil. Luigi se retrouve ainsi confronté à ses pires cauchemars et doit vaincre Dracula de Castlevania, tandis que Ryu enchaîne des combats en endurance imitant Street Fighter II. Je peux multiplier les exemples, mais si au bout du parcours, on retrouve souvent Créa-Main, voire Dé-Mainiaque, on croise parfois en guise de boss Giga Bowser, Ganon, ou encore un Rathalos échappé de Monster Hunter !Remplaçant les trophées pour soigner les problèmes de collectionnite, ces esprits sont au cœur du nouveau mode aventure, La Lueur du Monde. Un manque de Smash 4 est ici comblé, même si les amateurs de L’Émissaire Subspatial de Brawl ne s’y retrouvent pas totalement non plus, faute d'un scénario réellement consistant. La Lueur du Monde se révèle pourtant être un tout nouveau jeu dans le jeu, proposant des centaines de défis. Compléter l’ensemble des cartes de ce mode peut ainsi prendre plusieurs dizaines d’heures, mais les observateurs (et les connaisseurs) noteront qu’aucun de ces défis ne sort de nulle part, chacun pouvant rappeler les nombreuses heures passées sur les jeux dont ils sont inspirés (y compris les moins connus)., bénéficiant pleinement des excellentes ventes de la Switch, mais aussi des attentes des joueurs. Le contenu de cet épisode est encore appelé à s’enrichir. Le premier pack de DLC intègre outre Joker, le (ou plutôt plusieurs) Héros de la célèbre série de RPG Dragon Quest ; le retour sur une console Nintendo du duo Banjo & Kazooie, emblématique du studio Rare, symbolise quant à lui le relatif rapprochement entre Nintendo et Microsoft ; l’arrivée de Terry Bogard, vedette de la série Fatal Fury, vient enfin représenter la maison SNK ; et Byleth, le protagoniste de Fire Emblem – Three Houses, grossit les rangs particulièrement garnis de la série de Tactical-RPG.Même si Sakurai a pu déclarer qu’il ne serait pas mécontent de se reposer une bonne dizaine d’années après le développement quasi-continu des Smash 4 et Ultimate, 6 nouveaux combattants ont été annoncés dans un deuxième pack de DLC, prouvant que le développeur n’était pas décidé à terminer si rapidement la dernière mission qu’Iwata lui avait confiée. La saison 2 a ainsi promu Min-Min, personnage populaire du jeu de combats original ARMS, mais invite également Steve et Alex issus du jeu Minecraft (encore une licence Microsoft). Prêt à défier Cloud ainsi que tous les méchants de l'univers Smash Bros, l'antagoniste de Final Fantasy VII, Sephiroth, a également eu droit à une entrée digne de ce nom, un mode temporaire ayant permis aux acquéreurs du Season Pass de le débloquer en avance ! Le duo Pyra / Mythra (quelque peu censurées) marque aussi la montée en puissance de la série de RPG Xenoblade, tandis que - Bandai Namco oblige - Kazuya Mishima, l'anti-héros de la très populaire série Tekken, va venir faire jouer de ses poings d'acier, notamment contre Ryu et Ken déjà rencontrés dans Street Fighter X Tekken.Pour ajouter le tout dernier combattant de cette saison 2 (et donc du jeu), il aura malgré tout fallu pour Sakurai un soupçon de chance. Le producteur révèle ainsi que Sora de Kingdom Hearts était bien arrivé en tête des demandes des joueurs lors du Smash Bros Fighter Ballot organisé pour Smash 4, mais son intégration relevait d’un casse-tête insoluble, puisqu’il fallait négocier à la fois avec Square-Enix et Disney. Sora n’était ainsi pas initialement prévu pour la saison 2 de DLC. L’opportunité s’est finalement présentée d’elle-même lorsque Sakurai rencontre au détour d’une remise de prix un représentant de Disney, enthousiaste à l’idée d’intégrer Sora dans le jeu. Les négociations entre les 3 parties pouvaient alors commencer et aboutiront avec l’arrivée fin 2021 du personnage et de son stage dédié. Les attentes des fans – tout comme les exigences de Square-Enix et Disney – étaient élevées, mais l’équipe de Sakurai a su évidemment y répondre !Avec plus de 25 millions de ventes, multipliant ainsi par 2 le précédent record de Brawl, difficile d’imaginer la série se terminer avec Ultimate, mais il est sans doute encore trop tôt pour ne serait-ce que poser la question.