Suite à la fermeture des studios Stadia Games and Entertainment à Montréal et Los Angeles, Jade Raymond avait décidé de relancer sa carrière dans l'industrie vidéoludique en fondant Haven Entertainment Studios avec l'aide financière de Sony Interactive Entertainment.Pour développer son premier projet (une licence originale exclusivement destinée à la PS5), la productrice canadienne s'est entouré d'une dream team composée d'anciens développeurs venant de Stadia Games and Entertainment, EA Motive Studios et Ubisoft Montréal. Sur la soixantaine d'employés, plusieurs gros noms ont principalement travaillé sur Assassin's Creed. Et c'est encore le cas avec avec ses deux nouvelles recrues, à savoir l'animation director Nicolas Barbeau (AC, Rainbow Six Siege, Roller Champions) et le senior environment artist Adrien Paguet-Brunella (AC).Dans une récente interview accordée à Chris Dring de Games Industry, Jade Raymond a fait savoir que Haven Entertainment Studios était actuellement fasciné par les notions de jeu en tant que plateforme sociale et de contenu généré et "remixé" par l'utilisateur. On devrait donc se diriger vers un AAA GAAS/multijoueur avec un univers à la Assassin's Creed pour sa première collaboration avec SIE.