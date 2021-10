Nous sommes toujours à la recherche d’équipes qui produisent leurs jeux avec du cœur. Les membres de Molasses Flood partagent notre passion pour le développement de jeux vidéo, ils sont expérimentés, axés sur la qualité et ont une grande perspicacité technologique. Je suis convaincu qu’ils apporteront beaucoup de talent et de détermination au groupe.

Dès la création de The Molasses Flood, notre objectif était de créer des jeux qui touchent et inspirent les gens. Lorsque CD Projekt nous a contactés au sujet de la possibilité de travailler ensemble, nous avons vu une opportunité incroyable de toucher un public beaucoup plus large grâce à une collaboration avec une société que nous aimons, créant des jeux dans des mondes que nous aimons. Nous ne pourrions être plus heureux de poursuivre notre mission avec le soutien de CD Projekt et de son équipe incroyablement talentueuse.

L'annonce ayant été fait hier et même s'il s'agit d'un indépendant, il est néanmoins à noter que CD Projekt a rachète le studio indépendant américain The Molasses Flood, qui a produit les titres The Flame in the Flood et Drake Hollow. Ce studio serait déjà au travail "d'une IP ambitieuse pour CD Projekt".CD Projekt :The Molasses Flood :