Salut, j'ai montré des videos du jeu Kena à moumoune (ma mère, pour ceux n'ayant vu aucune de nos videos), c'est un peu le genre qu'elle aime, mais elle n'est pas sure de le vouloir et aimerait bien le tester, c'est pourquoi j'aimerai savoir si le jeu a une démo?

posted the 10/16/2021 at 05:57 PM by kraken