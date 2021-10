Pour ceux qui l'ont ça donne quoi ? Vous kiffez grave ? Sans plus ? Vous l'avez déjà revendu x)



Perso, moi je me tâte, j'aime bien Far Cry et l'île du 6 à l'air fun mais bon, je vais attendre un peu je pense surtout que j'ai Metroid Dread à prendre en priorité.



Bref, du coup ?



1) - Un super jeu, je kiffe !



2) - Très bon mais pas autant que le 3



3) - Bon jeu



4) - Assez bon sans être non plus exceptionnel



5) - Jeu médiocre, très déçu



6) - De la grosse merde, je l'ai revendu



Répondez par un chiffre pour aller plus vite ! Si vous pouvez détailler en plus de mettre le chiffre ça serait super !