Le jeu se déroule dans un monde médiéval fantastique, dans un petit royaume appelé Chrisandia, au sud de la péninsule de Marak. Elle est peu densément peuplée et vit de la pêche et du commerce avec les pays du nord. Son roi actuel, Orlof VI le vaillant, est membre d'une longue dynastie de rois qui se sont illustrés lors des conquêtes de l'ère des cendres. Lors des guerres contre le maléfique empereur Sul Rakin, le royaume fit preuve d'un grand courage malgré les pertes. Les événements du jeu se déroulent cinq ans après la chute de l'empereur, en l'an 351 de l'ère du cristal.

