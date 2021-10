Anime

Andy Cheng, qui vient de finir choregraphier les combat du film Saint seiya et qui juste avant a chorégraphié ceux de Shang Shi s'est grandement confié au site Variety à propos du film saint seiya, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur ce dernier.Il a eu une grande liberté dans son travail et bien que le budget et le temps alloué n'était pas pas le même, le but de l'équipe était le même que sur Shang Shi, créer quelque chose d'unique ancré dans la culture asiatique et pouvant plaire à tous.Il rapelle aussi que le film est une production asiatique et non hollywoodienne et que le film est clairement fidèle au support original que ce soit dans son visuel ou son histoire même si le format filmique demande de faire des adaptations.Le film est conçu comme une origin story introduisant le héros et l'univers, le staff a fait attention de ne pas rendre l'histoire trop dense en intégrant dès le départ trop d'élément du manga afin de le rendre digeste.D'ailleurs, il a déclaré n'avoir pour l'instant aucun autre projet que les futurs films Saint seiya et pense qu'après Shang Shi, le film Saint seiya pourrait être le second film qui pourrait faire sortir le genre des film d'art martiaux du style serie tel qu'il est vu en occident.Si le succès est là, la Toei prévoit de faire 6 à 7 films basé sur l'univers et Andy Cheng voit dans le projet le potentiel pour devenir l'équivalent asiatique du MCU d'ailleurs, le budget du film est au final proche des 60 millions de Dollars (les film Albator, Kenshin et Space Battleship ont couté 20 million, gatchaman en a couté 25)Un des but du film est de lancer internationalement la carrière de Mackenyu(qui va interpreter Seiya) qui cartonne dejà au japon grace à ses rôles dans Kenshin et Chihayafuru et sa parenté avec Sonny Chiba, mais reste assez peu connu hors du japon (on l'a juste vu dans Pacific Rim uprising).lien de l'article original