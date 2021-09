La PlayStation 5 a dépassé le million de ventes au Royaume-Uni, selon le fournisseur de statistiques officiel GfK.La console de Sony a réalisé cet exploit en août, soit 39 semaines seulement après son lancement. C'est trois semaines plus vite que la PS4, ce qui fait de la PS5 la console PlayStation la plus rapidement vendue de l'histoire du Royaume-Uni.Jusqu'en juillet, la PS4 devançait encore la PS5 au Royaume-Uni, mais la tendance s'est inversée à mesure que les stocks de PS5 arrivaient sur le marché.Wii 38 semainesPS5 39 "PS4 42 "Nintendo DS 45 "PS3 46 "PS2 50 "XB1 52 "X360 60 "

Like

Who likes this ?

posted the 09/28/2021 at 12:09 PM by jenicris