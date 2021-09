bonsoirje cogite depui le début de la nuit car jai recu la notification de micromania ils ont reçu la ps5 que j'ai précommander il y a un moi et demi mais sa a été tro vite et là jai pas vraiment 500 € a mettre sur la console surtout que j'ai toujours ma ps4 slim elle est silencieuse et tout j'ai meme commencé fifa 22 dessus avec le ea access pour 1e franchement c tople truc cest que j'ai pas envie de payer 500€ maintenant et devoir payer 500€ en 2023 pour la ps5 pro surtout que la PS5 par exemple elle fait pas tourner fifa en 120 fps alors que la ps5 pro fera surement tourner tous les jeux en 120 fps et jaimerais bien exploiter mon ecran quoi. c une lg 55c9 que jai trouvé a 800€ on ma dit c t une bonne affaire mais on me dit que ma Ps4 connecté dessus bah en fait c'eest comme si javais connecté du caca a mon caviar lolvous feriez quoi vous ?