Bon, c'est pas forcément ce que jattendais (j'aurai préféré DK) mais c'est quand même la meilleure annonce de ce N-Direct décidément très médiocre (pour moi)J'aurai définitivement préféré un DK en 3D plutôt qu'un Kirby mais bon c'est déjà ça !J'espère que la rumeur de la Team de Mario Odyssey qui bosse sur un jeu DK soit vrai cependant.- Sortie au Printemps 2022- Nintendo l'annonce comme un jeu Kirby "ambitieux".- Kirby échoue sur une gigantesque Île s'apparentant à un monde ancien et oublié (qui donne son titre au jeu) et de civilisation disparue.- Le jeu lorgne clairement du côté de Super Mario Odyssey dans lequel Kirby va parcourir un monde tout en 3D tout en chopant des transformation pour avancer dans les niveaux.- On ignore s'il s'agit d'un Open World pour le moment.