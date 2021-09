Tout le monde parle toujours de rachats de nouveaux studios par Microsoft mais c'est pas très intéressant, leurs acquisitions sont assez illisibles, y'a pas de logique, d'ailleurs askip ils ont racheté ACE Team (studio complètement osef mais une rumeur aussi naze ça ne s'invente pas),bref ils rachètent tout et n'importe quoi, enfin quand ils peuvent car avoir de l'argent infini c'est bien encore faut-il trouver des gens qui veulent vendre et c'est pa si simple vu que se faire racheter par MS c'est un peu un acte suicidaire on va pas se mentir.Mais chez Sony c'est différent, ils rachètent ceux avec qui ils ont déjà une histoire, du coup c'est plus intéressant parce qu'on peut essayer de les deviner en cherchant qui fait des jeux sur playstation.- Arc System Works, la rumeur a popé en Juin, les discussions de rachat seraient à un stade avancé- Square Enix, c'est Bloomberg qui a dit que plusieurs entreprises étaient intéressées par un rachat/fusion dont Sony- Bluepoint Games, c'est même plus une rumeur c'est officiel on peut le dire Sony ayant tweeté par inadvertance la nouvelle- Kojima Prod- Haven- DeviationCes studios ont quasi été mis au monde par Sony qui leur a donné un gros projet pour les nourrir immédiatement.On pourrait se demander dans ce cas pourquoi ils n'en ont pas pris les clés directement, peut-être que c'est leur souhait à eux de rester indépendants, ou bien c'est Sony qui attend de voir de quoi ils sont capables ?- Blue Box (Abandonned)- Ember Lab (Kena: Bridge of Spirits)- Hello Games (Joe Danger, No Man's Sky)Sony a donné une notoriété à ces studios qui n'étaient rien avant en leur offrant une énorme exposition.- Thatgamecompany (Flow, Flower, Journey)- Fun Bits (Fat Princess, Fat Princess Adventures, Escape Plan)- Giant Sparrow (The Unfinished Swan, What Remains of Edith Finch)Leurs chemins se sont séparés depuis quelques temps mais ils ont bien racheté Firesprite qui étaient d'anciens employés de chez Sony, ça laisse songeur.- Vanillaware (GrimGrimoire, Odin Sphere, Grand Knights History, Dragon's Crown, 13 Sentinels: Aegis Rim) dieux de la 2D- Clap Hanz (Everybody's Golf) font le même jeu depuis 20 ans comme San Diego- Enhance (Lumines, Rez Infinite, Tetris Effect, Humanity) du PSVR feeder- Young Horses (Octodad, Bugsnax)- Giant Squid (Abzû, The Pathless)- Illfonic (Predator: Hunting Grounds, Arcadegeddon)- Arrowhead (Magicka, Gauntlet, Helldivers, Helldivers 2 tba)- Honeyslug (Frobisher Says, Super Exploding Zoo, Hohokum)- Lucid Games (Geometry Wars, Switchblade, Destruction AllStars)Plein de studios qui font des petits jeux qui ne correspondent pas forcément aux AAA qu'aime Sony mais avant Returnal chez Housemarque c'était pareil donc on sait jamais.- Supermassive Games (Sackboy's Prehistoric Moves, Until Dawn, Hidden Agenda, The Inpatient, ...)- Quantic Dream (Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human)Ces studios ont fait de nombreux jeux pour Sony et on finit toujours par retourner avec son ex.Ils ne vont bien évidemment pas racheter tout ça mais dans le lot y'en sûrement quelques.