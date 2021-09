Il y eut un véritable avant et un après Dark Souls.Véritable contre-révolution videoludique, la merveille d'Hitedaka Myazaki et du modeste studio From Software a marqué définitivement l'ère du jeu vidéo vidéo moderne, au point d'en être un élément de référence central dans bons nombres de productions videoludiques majeures actuelles.Retour sur ce phénomène culturel, avec nos avis et vidéos disponibles sur le site et la chaîne Youtube de Gameforever.▶️▶️