Grosse vidéo de gameplay de 18 minutes pour ce Wuchang: Fallen Feathers (que je connaissais pas avant aujourd'hui perso), jeu développé par un indé Chinois, très inspiré de jeux Fromsoft et comme Wukong ça à l'air assez prometteur.

posted the 09/17/2021 at 03:01 PM by foxstep