Fonctionnalités de la mise à jour de septembre du logiciel système PS5

Améliorations de l’expérience utilisateur PS5



La mise à jour PS5 de septembre apporte de nouvelles améliorations à l’expérience utilisateur, permettant aux joueurs d’accéder encore plus facilement à leurs trophées, mais aussi de personnaliser et gérer leur contenu de jeu et leur expérience sur console :



Personnalisation du Centre de contrôle. Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur Centre de contrôle plus librement, en réorganisant les commandes ou en sélectionnant celles à masquer ou à afficher en bas de l’écran.

Game Base améliorée. Désormais, les joueurs peuvent facilement afficher leurs messages et en envoyer à des amis ou des Partys directement depuis la Game Base, dans le Centre de contrôle.



S’ils affichent la Game Base en plein écran, les joueurs peuvent également voir combien de leurs amis sont en ligne, occupés ou hors ligne, mais également accepter, refuser ou annuler des demandes d’ami en toute simplicité.



Mise à jour de la Bibliothèque de jeux et de l’écran d’accueil. Si vous avez installé les versions PS4 et PS5 d’un même jeu, elless’affichent maintenant à part dans l’onglet « Installé » de la Bibliothèque de jeux et sur l’écran d’accueil. À présent, la tuile de chaque jeu indique distinctement la plateforme associée.

Commandes du Lecteur d’écran. Les joueurs peuvent désormais mettre en pause ou relancer le Lecteur d’écran (en appuyant sur les touches PS et Triangle) et lui faire répéter tout ce qu’il lit (en appuyant sur les touches PS et R1).



Nouvelles personnalisations pour les jeux et interactions sociales



Sélecteur de résolution et outil de test de connexion pour PlayStation Now. Les abonnés PlayStation Now peuvent désormais choisir entre le 720p et le 1080p (en fonction des jeux) comme résolution vidéo préférée pour le streaming de jeux. Un test de connexion pour le streaming leur permettra également d’identifier et de résoudre tout problème de connexion.

Nouveau type d’accolade : « Leader ». Après un match en ligne, les joueurs peuvent récompenser les autres en leur adressant un quatrième type d’accolade, « Leader », lequel figurera sur les profils des destinataires.



Capture automatique de vidéos immortalisant un « meilleur record personnel ». Lorsque les joueurs réussissent à améliorer leur meilleur temps ou à établir un nouveau record personnel, un clip vidéo de l’action est automatiquement enregistré. Les joueurs peuvent alors partager ces clips directement depuis la carte de défi du Centre de contrôle ou depuis leur Galerie multimédia. Les joueurs peuvent contrôler directement cette fonctionnalité en accédant à leurs paramètres de captures et de diffusions.



Nouveau système de suivi des trophées. Nous avons ajouté un nouveau système de suivi de trophées qui permet aux joueurs d’accéder rapidement à un maximum de cinq trophées par jeu depuis le Centre de contrôle.



Prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs



La mise à jour PS5 du mois de septembre permet aux joueurs de profiter de l’audio 3D sur les haut-parleurs intégrés à leur téléviseur. Une fois cette fonctionnalité activée dans le menu de son, elle transforme l’audio du canal standard des haut-parleurs du téléviseur en un son à trois dimensions, ce qui renforce la sensation d’immersion dans les jeux*. Les joueurs peuvent mesurer l’acoustique de leur pièce à l’aide du microphone de leur manette sans fil DualSense, afin d’appliquer un réglage audio 3D optimal pour leur environnement**.



L’audio 3D avec des casques compatibles sur PS5 est une fonctionnalité appréciée des fans et des développeurs. Nous sommes ravis de rendre cette fonctionnalité directement accessible à travers les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs, en plus de la prise en charge des casques qui était déjà disponible au lancement de la console.



De plus, les joueurs possédant un casque-micro sans fil Pulse 3D ont désormais accès aux paramètres de l’égaliseur depuis le menu Contrôle du son, ce qui leur permet de personnaliser leur profil de son à leur guise.



Extension du stockage sur disque SSD M.2



Dès demain, les joueurs PS5 du monde entier pourront étendre leur capacité de stockage à l’aide d’un disque SSD M.2, un type de SSD ultra rapide que l’on peut installer dans la console PS5 ou la console édition numérique PS5.



Une fois installé dans une console PS5 ou édition numérique PS5, le disque SSD M.2 peut être utilisé pour télécharger, copier et lancer des jeux PS5 et PS4, mais également des applications multimédia. Vous pouvez lancer des jeux PS5 et PS4 directement depuis le disque SSD M.2, mais également déplacer vos jeux entre les différentes options de stockage.



Important : les disques SSD M.2 doivent respecter les exigences de taille et de performances minimales indiquées sur cette page. L’utilisation d’un disque SSD M.2 nécessite également un dispositif de dissipation thermique efficace doté d’une structure de refroidissement (comme un dissipateur thermique) satisfaisant les critères de taille. Lisez attentivement la page dont le lien figure ci-dessus avant d’acheter un disque SSD M.2 ou une structure de refroidissement pour une utilisation sur une PS5.



Voici comment installer un disque SSD M.2 sur votre console PS5 :



La mise à jour de septembre du logiciel système PS5 sera disponible demain dans le monde entier



Améliorations apportées aux applications PS Remote Play et PS App



Application PS Remote Play sur réseau mobile

Avec l’application PS Remote Play, les joueurs pouvaient streamer et lancer à distance leurs jeux PS4 et PS5, passer d’un jeu à l’autre et parcourir les menus de leur console depuis un appareil compatible connecté à leur réseau haut débit***. Désormais, les joueurs utilisant l’application mobile pour iOS et Android peuvent utiliser une connexion de données mobiles lorsqu’aucun réseau Wi-Fi n’est disponible.

Une connexion haut débit d’au moins 5 Mbps est requise pour l’application PS Remote Play. Pour une expérience optimale, nous vous recommandons une connexion haut débit offrant un débit montant et ascendant d’au moins 15 Mbps.

Pour gérer au mieux la quantité de données utilisées avec leur connexion mobile, les joueurs peuvent sélectionner leur qualité vidéo préférée pour le streaming sur mobile.

Remarque : la qualité et la connectivité dont vous disposez avec la fonction Lecture à distance dépendent du réseau et de l’environnement réseau de votre opérateur.



Visionner les diffusions en Partage d’écran sur l’application PS App

À partir de jeudi 23 septembre, une mise à jour de l’application PS App sera déployée dans le monde entier. Celle-ci permettra aux utilisateurs de voir les diffusions en Partage d’écran de leurs amis.

Pour commencer, il suffira d’utiliser un appareil mobile pour rejoindre le chat vocal d’une Party contenant un ami qui joue sur une console PS5. Ensuite, vous devrez demander à votre ami sur PS5 de lancer la diffusion en Partage d’écran. Remarque : seuls les joueurs sur PS5 peuvent lancer une diffusion en Partage d’écran.

La sortie de la version Android de la mise à jour sera échelonnée, et il se peut que vous deviez attendre une semaine avant qu’elle ne soit disponible sur votre appareil mobile.



Améliorations apportées à l’expérience sur PS4



Nous avons également prévu de nouvelles fonctionnalités sur PS4, notamment la possibilité pour les joueurs de voir leurs trophées PS5 depuis leur profil PS4 et depuis leur liste de trophées. Les joueurs pourront également voir les trophées PS5 des autres depuis leur PS4. Sur PS4 et PS5, les propriétaires d’une Party pourront la dissoudre sans avoir à retirer les joueurs individuellement.

