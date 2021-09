Le mec à la tête des Playstation Studios vient de changer sa photo de profil:Et après-ça, vous osez me dire qu'il n'y a pas de HYPE alors que ça risque d'être le jeu de la Playstation 5.Maintenant débat: Au début du show, ou à la fin ?

Who likes this ?

posted the 09/09/2021 at 06:09 PM by ratchet